Aksa Tufanı nedir? Aksa Tufanı Operasyonu kim tarafından başlatıldı?

Aksa Tufanı Operasyonu, 7 Ekim 2023 tarihinde paramiliter örgüt olan Hamas'ın İsrail'in geneline başlattığı roketli saldırılar, esir almalar ve infazların bütünüdür.



Saldırılar Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirildi. İsrail sokaklarında askerler ve çoğunlukla siviller hedef alındı.

En az 300 İsrailli öldürüldü ve toplam 4 binden fazla kişi yaralandı. İsrail karşılık olarak Demir Kılıç operasyonunu başlatma kararı aldı.



HAMAS KİMDİR?



İsrail'e karşı düzenlediği silahlı eylemlerle adını duyuran Hamas, 2006 yılının Ocak ayında yapılan parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etti. Seçimlerin ardından Hamas ile Fetih arasında meydana gelen iç çatışmalar hareketin 2007'de Gazze'yi kontrol altına almasıyla sona erdi.



İhvan'ın Filistin'deki uzantısı şeklinde silahlı bir güç olarak kurulan Hamas, Filistin'in önemli bir coğrafi kısmını oluşturan Gazze Şeridi'ni yönetiyor.