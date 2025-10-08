Aktivist Thunberg İsveç'te konuştu: İsrail'de temiz su verilmedi, hastalandık

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu 9 aktivist İsveç'e geldi.



Thunberg, 9 İsveçli aktivist ile birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TEMİZ SU VERİLMEDİ, SULAR KİRLİYDİ VE HASTALANDIK"



Burada konuşan Thunberg İsrail'de hapiste olduklarında, "İsveç Konsolosluğu'ndan gelen kişilere kaldığımız süre boyunca 'temiz içme suyuna erişimimiz yok' dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık." dedi.



Çeşme suyunun kirli olmasından dolayı kendi konsolosluk yetkililerinden yardım istediklerini aktaran Thunberg, "Çünkü İsrailliler, içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki 'Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız.'" diye konuştu.



"FİZİKSEL İŞKENCEYE MARUZ KALDIK"



Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerine şikayetlerini bildirdiklerini belirterek, "Bizimle görüşen konsolosluk yetkililerine giderlerken onlara dedim ki 'Burada siz gittikten bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler.' İsveçli yetkililer yine de gittiler." ifadelerini kullandı.



Fiziksel işkencelere de maruz kaldıklarını kaydeden Thunberg, "İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler." dedi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ



İsveç hükümetini de eleştiren Thunberg, "Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail'e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok." diye konuştu.