Aktör Depardieu'den itiraf. Cinsel saldırı suçunu kabul edip temyizden çekildi

Fransız sinemasının önde gelen oyuncularından Gérard Depardieu, 2025 yılında cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyete karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti.

77 yaşındaki aktör, bugün yapıtğı açıklamada suçunu kabul etti ve mağdurlardan özür diledi.

Temyiz duruşmasının bugün başlaması bekleniyordu ancak bu kararla birlikte mahkemenin ilk hükmü kesinleşti.

Yarım yüzyıl boyunca Fransız sinemasında başat rol oynayan Depardieu, ülkede #MeToo hareketi kapsamında yargılanan en tanınmış isim olarak öne çıkıyor.

"ARTIK VAR OLMAYAN BİR DÜNYAYA AİTİM"

Depardieu, Reuters ajansının aktardığı açıklamasında, film setlerinde sık sık "kaba, cinsel imalar içeren espriler" yaptığını belirtti.

Aktör artık "arsızlıkla kırıcılık arasında bir çizgi" olduğunu fark ettiğini söyledi.

Depardieu, "bunun sonucunda acı çekmiş olabilecek herkese en derin ve en içten özürlerini" sunduğunu ifade etti.

Aktör, temyiz başvurusunu geri çekme kararını ise "artık var olmayan bir dünyaya ait olduğumu fark ettim" sözleriyle açıkladı.

Davaya aşina bir kaynak da AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, oyuncunun gelecek hafta yapılacak duruşma öncesinde temyiz başvurusunu geri çekeceğini aktarmıştı.

18 AY ERTELEMELİ HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Mayıs 2025'te sonuçlanan ilk davada mahkeme, Depardieu'yu film setinde iki kadına cinsel saldırı suçundan mahkum etmişti.

Fransa'nın en prestijli sinema etkinliği olan Cannes Film Festivali'nin ilk gününde açıklanan karar, aktörün 1990'da aynı festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış olması nedeniyle ayrıca dikkat çekmişti.

Mahkeme, Depardieu'ya 18 ay ertelemeli hapis cezası vermişti.

Kararda ayrıca aktörün cinsel suçlular siciline kaydedilmesine de hükmedilmişti.

Hakim, karar gerekçesinde Depardieu'nun davranışlarının yarattığı "travmatik" etkiyi kavramamış göründüğünü kaydetmişti.

Oyuncuya ayrıca savunma ekibinin iki kadına yönelik muamelesinden kaynaklanan "ikincil mağduriyet" nedeniyle ek ceza verilmişti.

Dava, yönetmen Jean Becker'in 2021 yılında çektiği ve İngilizceye The Green Shutters adıyla çevrilen Les Volets Verts filminin setindeki olaylara dayanıyordu.

Davacı iki kadın, yalnızca Amélie adıyla anılan bir set dekoratörü ile bir yardımcı yönetmenden oluşuyordu.

Depardieu o dönem kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.