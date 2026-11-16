Aktör Depardieu'den itiraf. Cinsel saldırı suçunu kabul edip temyizden çekildi
16.11.2026 12:39
Fransız oyuncu Gerard Depardieu ve avukatı Jeremie Assous, savcıların "Les Volets Verts" filminin çekimleri sırasında gerçekleştiğini söylediği iki kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili davasının Paris'te devam ettiği sırada, 27 Mart 2025'te adliye binasında yürürken.
Fransız oyuncu Gérard Depardieu, iki kadına cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyete yaptığı itirazdan vazgeçerek suçunu kabul etti.
Fransız sinemasının önde gelen oyuncularından Gérard Depardieu, 2025 yılında cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyete karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti.
77 yaşındaki aktör, bugün yapıtğı açıklamada suçunu kabul etti ve mağdurlardan özür diledi.
Temyiz duruşmasının bugün başlaması bekleniyordu ancak bu kararla birlikte mahkemenin ilk hükmü kesinleşti.
Yarım yüzyıl boyunca Fransız sinemasında başat rol oynayan Depardieu, ülkede #MeToo hareketi kapsamında yargılanan en tanınmış isim olarak öne çıkıyor.
"ARTIK VAR OLMAYAN BİR DÜNYAYA AİTİM"
Depardieu, Reuters ajansının aktardığı açıklamasında, film setlerinde sık sık "kaba, cinsel imalar içeren espriler" yaptığını belirtti.
Aktör artık "arsızlıkla kırıcılık arasında bir çizgi" olduğunu fark ettiğini söyledi.
Depardieu, "bunun sonucunda acı çekmiş olabilecek herkese en derin ve en içten özürlerini" sunduğunu ifade etti.
Aktör, temyiz başvurusunu geri çekme kararını ise "artık var olmayan bir dünyaya ait olduğumu fark ettim" sözleriyle açıkladı.
Davaya aşina bir kaynak da AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, oyuncunun gelecek hafta yapılacak duruşma öncesinde temyiz başvurusunu geri çekeceğini aktarmıştı.
18 AY ERTELEMELİ HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ
Mayıs 2025'te sonuçlanan ilk davada mahkeme, Depardieu'yu film setinde iki kadına cinsel saldırı suçundan mahkum etmişti.
Fransa'nın en prestijli sinema etkinliği olan Cannes Film Festivali'nin ilk gününde açıklanan karar, aktörün 1990'da aynı festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış olması nedeniyle ayrıca dikkat çekmişti.
Mahkeme, Depardieu'ya 18 ay ertelemeli hapis cezası vermişti.
Kararda ayrıca aktörün cinsel suçlular siciline kaydedilmesine de hükmedilmişti.
Hakim, karar gerekçesinde Depardieu'nun davranışlarının yarattığı "travmatik" etkiyi kavramamış göründüğünü kaydetmişti.
Oyuncuya ayrıca savunma ekibinin iki kadına yönelik muamelesinden kaynaklanan "ikincil mağduriyet" nedeniyle ek ceza verilmişti.
Dava, yönetmen Jean Becker'in 2021 yılında çektiği ve İngilizceye The Green Shutters adıyla çevrilen Les Volets Verts filminin setindeki olaylara dayanıyordu.
Davacı iki kadın, yalnızca Amélie adıyla anılan bir set dekoratörü ile bir yardımcı yönetmenden oluşuyordu.
Depardieu o dönem kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.
Fransız oyuncu Gerard Depardieu ve avukatı Jeremie Assous, savcıların "Les Volets Verts" filminin çekimleri sırasında gerçekleştiğini söylediği iki kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili davasının Paris'te devam ettiği sırada, 27 Mart 2025'te adliye binasında yürürken.
2018 YILINDAKİ TECAVÜZ SUÇLAMASI SÜRÜYOR
Temyizden çekilmesine rağmen Depardieu hakkındaki hukuki süreç tamamen sona ermiş değil.
Oyuncu, 30 yaşındaki meslektaşı Charlotte Arnould'un 2018 yılına ilişkin tecavüz şikayeti üzerine hazırlanan iddianame kapsamında ayrı bir davada da yargılanma ihtimaliyle karşı karşıya.
Bu dosyadaki suçlamaları reddeden Depardieu, ceza mahkemesine sevk edilmesine karşı itiraz etti.
Mahkemenin bu itiraza ilişkin kararını 26 Kasım'da açıklaması bekleniyor.
Aktör Gerard Depardieu, 19 Şubat 2016'da Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 66. Berlinale Uluslararası Film Festivali'nde 'Saint Amour' filminin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında.
GERARD DEPARDIEU KİMDİR?
27 Aralık 1948 doğumlu Depardieu, 1967 yılından bu yana 200'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
Altın Küre ödüllü ve Oscar adayı aktör, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görüldü.
Bu ödüller arasında Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve César Ödülleri de yer alıyor.
1990 yapımı Cyrano de Bergerac ve aynı yıl çıkan Yeşil Kart filmleri, aktörün uluslararası alanda en bilinen yapımları arasında bulunuyor.
The Last Metro ve Asteriks ve Obeliks serisi de Depardieu'nun geniş filmografisinin önemli parçalarını oluşturuyor.
Sinemadaki kariyerinin dışında bağcılıkla ilgilenen aktör, kendi şaraplarını üretiyor.
Depardieu aynı zamanda restoran işletmeciliği yapıyor.
Oyuncu, Fransız vatandaşlığının yanı sıra farklı ülkelerin vatandaşlıklarına da sahip.
Aktör 2013 yılında Rusya, 2022 yılında ise Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığını aldı.