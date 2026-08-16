Al Fayed cinsel istismar skandalı: İngiliz polisi veri sızıntısı için özür diledi

İngiliz polisi, ünlü Harrods mağazasının eski sahibi ve Prenses Diana'yla trafik kazasında hayatını kaybeden Dodi Al Fayed'in babası Muhammed Al Fayed tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen yaklaşık 140 kişinin e-posta adreslerini yanlışlıkla ifşa etmesinin ardından özür diledi.

Scotland Yard, BBC'ye yaptığı açıklamada, mağdurlar için aylık e-posta güncellemesi almak üzere kayıt olan herkesin email adreslerinin yanlışlıkla gönderilen e-postaya eklediğini doğruladı.

Güncellemede, 70'li ve 80'li yaşlarında üç şüphelinin daha sorgulandığı ve sorgulanan toplam şüpheli sayısının yediye ulaştığı ortaya çıktı.

Polis, Bilgi Komiserliği Ofisi'ne (ICO) başvurulduğunu, mağdurlara ek destek sağlanmasının ve ek güvenlik tedbirlerinin değerlendirdiğini belirtti.

"Fayed ve Harrod Mağdurları için Adalet" isimli aktivist grup, olayı "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve polisin kişisel veriler için koruma önlemlerini nasıl güçlendirdiği konusunda daha fazla bilgi talep etti.

Polis sözcüsü BBC'ye, 11 Ağustos'ta mağdurlara gönderilen aylık güncellemenin, soruşturmadaki ilerlemeye ilişkin ayrıntıları içerdiğini belirtti.

“İnsan hatası nedeniyle, alıcıların e-posta adresleri dağıtım listesindeki diğer kişiler tarafından görülebiliyordu. Sorun hızla tespit edildi ve derhal harekete geçildi. Bu durumun mağdurlar üzerindeki etkisini anlıyoruz ve içtenlikle özür diliyoruz. Etkilenen herkes olay günü doğrudan bilgilendirildi.” diyen polis sözcüsü, benzer bir ihlalin tekrar yaşanmaması için "güvenlik süreçlerini gözden geçirdiklerini" kaydetti.

PRENSES DIANA VE DODI AL FAYED

1996'da Prens Charles'tan boşandıktan sonra Diana, 1997 yazında Dodi Al Fayed ile kısa süreli ve oldukça kamuoyuna yansıyan bir ilişkiye başladı. 31 Ağustos 1997'de ikisi de paparazzilerden kaçarken Paris tünelinde meydana gelen bir kazada hayatlarını kaybetti. Dodi Al Fayed, Mısırlı bir film yapımcısıydı ve milyarder Mohamed Al Fayed'in oğluydu. Lüks bir yaşam tarzı sürüyordu ve Diana ile sadece birkaç haftadır birlikteydi. Kazada Diana ve şoförü Henri Paul ile birlikte hayatını kaybetti.

MUHAMMED AL FAYED KİMDİR



Dodi'nin babası, Paris Ritz ve Fulham FC'nin sahibi olan Mısırlı bir milyarderdi. Oğlunun vefatından sonra, İngiliz kraliyet ailesinin kazayı organize ettiği yönünde komplo teorileri ortaya attı; bu iddialar resmi soruşturmalar tarafından reddedildi. 2023'teki ölümünün ardından, kadın çalışanlarına karşı on yıllarca süren sistematik cinsel istismarı ortaya koyan yaygın raporlar yayınlandı.

Muhammed Al-Fayed, 1985 yılında şiddetli bir pazarlığın ardından ünlü mağazalar zinciri Harrods'ı 615 milyon sterline satın aldı. Ünlü lüks mağazanın sahibi olarak 25 yıl geçirdikten sonra, zinciri 2010 yılında 1,5 milyar sterline Qatar Holding'e sattı.