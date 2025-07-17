Alaska açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre depremin merkezi Alaska'nın 87 kilometre güneyi.

Kurum depremin Pasifik okyanusunun 20 kilometre derinliğinde gerçekleştiğimi açıkladı.

Şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Bölgeye en yakın yerleşim biriminin Alaska'nın güneyindeki Sand Point olduğu belirtiliyor. Bölgenin nüfusu ise yaklaşık bin olarak biliniyor.



Yetkililer depremin meydana getirdiği şiddetin araştırıldığını açıkladı.