Alaska zirvesi öncesi Trump'tan Putin'e tehdit: Rusya savaşı bitirmezse sonuçlarına katlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin iyi geçmesi halinde, kısa süre içinde Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve kendisinin yer alacağı ikinci bir toplantı yapmak istediğini söyledi.



Gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, “İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından kısa bir ikinci görüşme yaparız. Bunu derhal yapmak isterim ve eğer onlar da isterse, Başkan Putin, Başkan Zelenski ve benim katılacağım kısa bir ikinci toplantı gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının “10 üzerinden 10” olarak değerlendirilebilecek kadar verimli geçtiğini söyleyen Trump ayrıca, "Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" açıklamasında bulundu.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede, 2022 yılından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barışa yönelik başlıkların tartışılması bekleniyor.

Avrupalı liderler ve Ukrayna ise, görüşmelerde Ukrayna'nın haklarının korunması gerektiği görüşünde.