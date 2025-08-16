Alaska zirvesinin şifreleri: Kırmızı halı, belirsizlik ve Putin’in dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez görüştü. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa doğru atılmış hayati bir adım olarak sunulmuştu.



Ancak üç saate yakın süren zirve, ne bir ateşkes getirdi ne de net bir sonuç. Aksine daha çok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin şifreleri...



KIRMIZI HALIYLA GERİ DÖNÜŞ



Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da uzun süredir görmediği bir kabul sahnesine dönüştü.



Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun süre tokalaştı. Hatta Putin, kendi makam aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi.



ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin için bu sahne, son üç yıldır dile getirilen “Rusya’nın izolasyonu” söylemlerine karşı bir propaganda zaferi oldu.



Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram’da “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” diye övündü.



ZORLU SORULAR, KAÇAMAK YANITLAR



Rusya’da kontrol altındaki medya ortamına alışık olan Putin, Alaska’ya iner inmez alışılmadık sorularla karşılaştı.

Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna yanıt vermedi, yalnızca gülümsedi. Zirve sonunda basın toplantısı beklenirken liderler sadece kısa açıklamalar yaptı, soru kabul etmedi.



TRUMP'IN BELİRSİZLİĞİ VE SÖYLENMEYENLER



Trump ise beklenenden kısa konuştu ve konuşmasında Ukrayna’dan doğrudan hiç bahsetmedi.

ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dedi ama ayrıntı vermedi.

Çok verimli bir toplantı olduğunu olduğunu vurgulayan Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” ileri sürdü. Ukrayna’da ise "haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” belirterek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi.

“Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadeleri, belirsizliği daha da artırdı.



TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU



Başta sadece ateşkes konuşulacağı söylenmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği imkanlarına dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu, Rusya’nın daha önce de gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları kartını yeniden masaya sürdüğünü gösteriyor.



BİR SONRAKİ DURAK MOSKOVA OLABİLİR Mİ?



Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü görüşme tarihi açıklandı. Buna rağmen Trump ve Putin bir sonraki buluşmaya işaret etti.

Putin, İngilizce konuşarak Trump’a dönüp “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” diye yanıtladı.



Trump, zirvenin ardından Fox News’a yaptığı değerlendirmede görüşmeyi “10 üzerinden 10” diye niteledi.



SONUÇ: DAHA ÇOK GÖSTERİ, DAHA AZ BARIŞ



Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması getirmedi. Ancak diplomatik sahnede Putin’i yeniden merkez figür haline getirdi.

Trump ise süreci sürdürme mesajı verip detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin akılda kalan en net sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görüntü vermesiydi.