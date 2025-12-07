Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi. Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi. Söz konusu bölgede çok az insan yaşıyor.