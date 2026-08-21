Alaska'da askeri radar üssüne giden uçak düştü. 8 kişi öldü

ABD'nin Alaska eyaletinde uzak bir askeri radar tesisine giden kiralık uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusunun Alaska Komutanlığı, kazanın Alaska'nın batısındaki Cape Newenham Uzun Menzilli Radar İstasyonu yakınlarında meydana geldiğini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne göre Cessna 441 tipi uçak, Anchorage Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmıştı ve Cape Newenham'a gitmekteydi.

2 PİLOT VE 6 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun Alaska Bölge Şefi Clint Johnson, uçakta 2 pilot ve 6 yolcu bulunduğunu açıkladı.

Alaska Komutanlığı daha sonra uçaktaki 8 kişinin de hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ordu, kazaya karışan uçağı “sivil sözleşmeli uçak” olarak tanımlarken, hayatını kaybeden kişilerin tesiste hangi görevleri yürüttüğüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ALASKA HAVA SAHASINI İZLEYEN RADAR AĞI

Cape Newenham'daki tesis, Alaska'nın hava sahası ve sınırları boyunca uçak hareketlerini takip eden uzak radar istasyonları ağının bir parçası.

Alaska Komutanlığı Komutanı Korgeneral Robert Davis, kazayı “askeri ailemiz ve hizmet verdiğimiz toplumlar için yıkıcı bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Davis, uçaktakilerin zorlu koşullarda önemli bir görevi yerine getiren profesyoneller olduğunu belirterek, önceliklerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve çalışma arkadaşlarına destek sağlamak olduğunu söyledi.

Arama ve kurtarma ekiplerine de teşekkür eden Davis, ekiplerin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD havacılık yetkililerinin olayla ilgili inceleme yürütmesi bekleniyor.