Alaska'da ayılar, askeri üsse teslimat yapan minibüsteki donutları yedi

TATLILARI YİYEN AYILAR ORMANA DÖNDÜ

Deano, tatlıları yiyen ayıların, mağaza ve civardaki benzin istasyonunda dolaştıktan sonra ormana döndüğünü dile getirdi.



Askeri üste ve mağaza çevresinde ayı görmenin alışıldık bir durum olduğunu anlatan Deano, ama daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını ifade etti.