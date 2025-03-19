Alaska’da düşen uçağın ön raporu yayınlandı: Kapasitesinden fazla yük taşıyormuş

6 Şubat’ta gerçekleşen uçak kazası, bu yüzyılda Alaska’daki en ölümcül uçak kazalarından biri olarak kayıtlara geçti ve ABD’de sekiz gün içinde yaşanan üçüncü büyük havacılık felaketi oldu. Daha önce, 29 Ocak’ta başkent Washington yakınlarında bir ticari yolcu uçağı ile bir ordu helikopterinin çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. 31 Ocak’ta ise Philadelphia’da bir tıbbi tahliye uçağı düşmüş, uçaktaki altı kişi ve yerde bulunan bir kişi yaşamını yitirmişti.



Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından kazayla ilgili yayınlanan ön rapora göre, düşen uçak hava koşulları için yarım ton fazla yüke sahipti. Bering Air Operasyon Direktörü David Olson, yetkililerin kalkıştan bir saatten kısa bir süre sonra uçakla bağlantıyı kaybettiklerini açıklamıştı.

YARIM TONA YAKIN FAZLA YÜK

Raporda, uçağın uçuş yaptığı hız ve irtifada buzlanmaya neden olabilecek koşullar için fazla ağır olduğu belirtildi. Kazanın nihai raporunun ise daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.



Kazadan sonra yapılan incelemede, uçağın tahmini kalkış ağırlığının yaklaşık 9,865 pound (4,475 kilo) olduğu belirlendi. Bu rakam, buzlanma koşullarının tahmin edildiği bir uçuş için maksimum kalkış ağırlığından yaklaşık 1,058 pound (480 kilo) fazla.



Cessna Caravan tipi uçak, Nome'un yaklaşık 30 mil (50 kilometre) güneydoğusunda kayboldu. Yoğun arama çalışmalarının ardından enkaza ertesi gün sürüklenen bir buz kütlesi üzerinde ulaşıldı. Pilot ve uçaktaki dokuz yolcunun tamamı hayatını kaybetti.



ABD Sivil Hava Devriyesi tarafından sağlanan radar verileri, uçağın ani irtifa ve hız kaybı yaşadığını ortaya koysa da, bunun neden kaynaklandığı henüz net değil. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini belirtti.

