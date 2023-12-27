Alaska'da köpeğini kurtarmak için donmuş nehre atlayan kadın kayboldu

Amanda Richmond Rogers, eşi Brian Rogers ve köpekleri Groot ile evliliklerinin 18. yıl dönümünde Alaska'daki Eagle Nehri'nde yürüyüş yapıyordu.



Köpekleri Groot, donmuş Eagle Nehri'nin buz tabakasındaki küçük bir delikten düştü. Önce Brian, ardından Amanda onu takip ederek suya girdi ancak genç kadın buz tabakasının altında kayboldu.



Amanda'nın eşi 49 yaşındaki Brian Rogers yaptığı açıklamada, "Sadece bir köpeği kurtarmak için atladı, o bir aile üyesiydi. Benim ve dört oğlumuzun gözünde bir kahraman olarak öldü." dedi.



Çiftin İrlanda Kurt Köpeği buzun üzerinden atlayıp delikten düşünce keyifleri dehşete dönüştü. Rogers köpeklerini kurtarmak için suya atlamaları hakkında, "Buzun altında büyük beyaz bir pençenin parıltısını gördüğümü sandım." ifadelerini kullandı.

Düşünmeden köpeği kurtarmak için suya atladığını belirten Rogers, buzun altında nefesi kesilince açıklıktan dışarıya çıktığını ancak eşini bulamadığını söyledi.



Alaska Eyalet Birlikleri, Dalış Arama ve Kurtarma Ekibi ve Alaska Yaban Hayatı Birlikleri cumartesi öğleden sonra erken saatlerde gelen kayıp ihbarından bu yana arama çalışmalarına devam ediyor.



Bazı kurtarma ekipleri, ekipmanların Kuzey Kutbu'ndaki şiddetli hava nedeniyle donmasının ardından salı günü erken saatlerde çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

