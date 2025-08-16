Alaska'da zirve protestosu: Dev Ukrayna bayrağı açıldı

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Anchorage'da, Putin'in ABD topraklarında ağırlanması protesto edildi. Ukrayna yanlısı protestocular Anchorage'daki bir parkta dev Ukrayna bayrağı açtı.

Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da görüşmelerin sürdüğü anlarda, sokaklar da hareketliydi.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

"Ukrayna'nın yanındayız" pankartlarıya yürüyen göstericiler, kritik zirveyle ilgili umutsuzdu.



Göstericiler, zirveye Ukrayna lideri Zelenski'nin davet edilmemiş olmasına da tepki gösterdi.



Birçok protestocu, Putin'i ABD'deki görüşmelere davet ettiği için Trump'ı eleştirdi.