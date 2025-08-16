Alaska'da zirve protestosu: Dev Ukrayna bayrağı açıldı

Trump ile Putin'in Alaska'da görüştüğü dakikalarda sokaklar da hareketliydi. Zirveye ev sahipliği yapan Anchorage kentinde dev bir Ukrayna bayrağı açıldı.

Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da görüşmelerin sürdüğü anlarda, sokaklar da hareketliydi.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Anchorage'da, Putin'in ABD topraklarında ağırlanması edildi.

Ukrayna yanlısı protestocular Anchorage'daki bir parkta dev Ukrayna bayrağı açtı.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

"Ukrayna'nın yanındayız" pankartlarıya yürüyen göstericiler, kritik zirveyle ilgili umutsuzdu.

Göstericiler, zirveye Ukrayna lideri Zelenski'nin davet edilmemiş olmasına da tepki gösterdi.

Birçok protestocu, Putin'i ABD'deki görüşmelere davet ettiği için Trump'ı eleştirdi.

