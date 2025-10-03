Alaska’nın ünlü dağcısı hayatını kaybetti: Aynı parkta üçüncü ölüm vakası

Ulusal Park Hizmetleri, 23 yaşındaki Miller’ın çarşamba günü tırmanış sırasında düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

AP'de yer alan haberde yetkililerin, park bekçilerinin ve acil ekiplerin hızla müdahale ettiğini ancak Miller’ın kurtarılamadığı açıklandı.

"YÜREĞİ TIRMANIŞLA DOLUYDU"

Miller’ın annesi Jeanine Girard-Moorman, oğlunun çocukluğundan beri tırmanış tutkusu olduğunu belirterek, “Yüreği ve ruhu gerçekten sadece tırmanmaktı. Bu asla para ya da şöhret için değildi” dedi.

Miller’ın ağabeyi Dylan ise kardeşinin “Sea of Dreams” adlı rotada tek başına tırmanış yaptığını, tırmanışı bitirdikten sonra ekipmanını toplarken muhtemelen ipinden düştüğünü aktardı.

Miller, bu yılın haziran ayında Alaska’daki McKinley Dağı’nda zorlu “Slovak Direct” rotasını solo tırmanarak uluslararası alanda büyük ilgi toplamıştı. Ayrıca Patagonya, Kanada Kayalık Dağları ve 37 yıldır tekrarlanmayan “Reality Bath” buz rotasındaki başarısıyla da dağcılık dünyasında adını duyurmuştu.

ONSUZ TIRMANMAYI HAYAL EDEMİYORUM

Kardeşi Dylan, “Tırmanırken kendini en canlı hissettiğini söylerdi. Ben onun ağabeyiyim ama o benim akıl hocamdı. Onsuz bir daha asla tırmanış yapabileceğimi hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.