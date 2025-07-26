Alcatraz Göçmen Merkezi’nden sınır dışı uçuşlar başladı

ABD’de yasadışı göçmenlere yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. ABD’nin Florida eyaletinin Valisi Ron DeSantis, Everglades bölgesinde yer alan Alcatraz Göçmen Gözaltı Merkezi’nden sınır dışı uçuşlarının başladığını açıkladı. Tesisin yakınlarında basın toplantısı düzenleyen ABD’nin Florida eyaletinin Valisi Ron DeSantis, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşlarla yaklaşık 100 kişinin diğer ülkelere gönderildiğini duyururken, "Rakamların dramatik bir şekilde artacağını göreceksiniz" dedi.



"AMAÇ YALNIZCA TUTMAK DEĞİ, SINIR DIŞI ETMEK"



Vali DeSantis, gözaltı merkezinin amacının sadece göçmenleri alıkoymak olmadığını vurgulayarak, "Burası hiçbir zaman insanları sadece tutmak için tasarlanmadı. Buradaki amaç, sınır dışı işlemlerinin sıklığını ve sayısını artırmak için bir yer sağlamak" diye konuştu. DeSantis ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı’ndan tesise bir göçmen yargıcı atanmasını talep ettiğini ifade etti.



TİMSAHLARLA ÇEVRİLİ MERKEZ



Miami’nin yaklaşık 80 kilometre batısındaki Everglades bataklıklarında inşa edilen tesis, doğası gereği timsahlar ve pitonlarla çevrili olması nedeniyle, "Alligator (Timsah) Alcatraz" ismini aldı. Beyaz Saray yetkilileri, bu bölgenin özellikle seçildiğini ve göçmenlik yasalarının ihlal edilmesi durumunda sonuçların ne kadar ciddi olabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirtti.



TESİS BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İNŞA EDİLDİ, KAPASİTE ARTACAK



Florida Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie, gözaltı merkezinin şu anda yaklaşık 2 bin kişiyi barındırdığını, kapasitesinin ise kısa süre içinde iki katına çıkarılabileceğini açıkladı. Merkez, 200’den fazla güvenlik kamerası ve 8 kilometre uzunluğunda dikenli tel ile çevrili durumda. Tesise bitişik özel pist, gözaltındaki kişilerin naklini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor.