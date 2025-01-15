Alev hortumu nedir? Alev hortumu olursa ne olur? ABD yangınları nedeniyle gündemde

Alev hortumu, Alev hortumları, genelde 10 ila 50 metre yükseklikte, birkaç metre genişlikte oluyor ve birkaç dakika sürüyor. Ancak bir kilometre uzunluğunda olanlar da vardır.



ALEV HORTUMU NASIL OLUŞUR?



Alev hortumunun oluşması için belli koşullar ve dikey hava hareketi gerekiyor.



Sadece belli koşulların bir araya gelmesiyle oluşan alev hortumu meydana gelen yangın olayları esnasında nadiren görülür.

