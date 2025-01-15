Alev hortumu nedir? Alev hortumu olursa ne olur? ABD yangınları nedeniyle gündemde
Alev hortumları, ABD yangınları nedeniyle gündeme geldi. Meteorologların, ABD'deki yangınlar sebebiyle bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceğini belirtmesinin ardından, "Alev hortumu nedir? Alev hortumu olursa ne olur?" sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Peki, Alev hortumu nedir? Alev hortumu olursa ne olur?
Alev hortumu, Alev hortumları, genelde 10 ila 50 metre yükseklikte, birkaç metre genişlikte oluyor ve birkaç dakika sürüyor. Ancak bir kilometre uzunluğunda olanlar da vardır.
ALEV HORTUMU NASIL OLUŞUR?
Alev hortumunun oluşması için belli koşullar ve dikey hava hareketi gerekiyor.
Sadece belli koşulların bir araya gelmesiyle oluşan alev hortumu meydana gelen yangın olayları esnasında nadiren görülür.
ABD'YE ALEV HORTUMU UYARISI
Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.
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