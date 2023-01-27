Alışveriş alışkanlıklarının takibiyle kanser belirtileri erkenden teşhis edilebilecek

İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, kredi kartı harcamalarını takip eden yapay zekanın, kanser teşhisinde doktorlara yardımcı olabileceğini öne sürdü.

283 kadının 6 yıllık alıveriş bilgilerini inceleyen bilim insanları yumurtalık kanserine yakalanan kişilerin ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçlarını çok daha sık satın aldıklarını tespit etti.

Bu bilgileri yapay zekaya programlayan İngiliz araştırmacılar, alışveriş alışkanlıklarının incelenmesiyle "erken kanser teşhisi" yapılabileceğini söylüyor.

YAPAY ZEKA KANSER AYRIMI YAPABİLİYOR

Araştırma çok disiplinli "Kamu Sağlığı ve Takibi" adlı hakemli tıp dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları yumurtalık kanseri teşhisinde çoğunlukla geç kalındığına vurgu yapıyor.

Şişkinlik, hazımsızlık, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi semptomlar kolayca başka rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor.

İngiliz uzmanlar yapay zekanın sadece alışveriş verilerinden kanser ve diğer hastalıklar arasında ayrım yapabildiğini söylüyor.

Sistemin doğruluğunu artırmaya çalıştıklarını vurgulayan bilim insanları yöntemi, mide, karaciğer ve mesane kanserlerinin erken teşhisi için de geliştirmeyi hedefliyor.

