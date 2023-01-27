Alışveriş alışkanlıklarının takibiyle kanser belirtileri erkenden teşhis edilebilecek

Her yıl dünyada 300 binden fazla kadına yumurtalık kanseri teşhisi konuyor. İngiliz bilim insanları ise alışveriş bilgilerini inceleyen yapay zekanın, yumurtalık kanserini erkenden teşhis edebildiğini açıkladı.

Alışveriş alışkanlıklarının takibiyle kanser belirtileri erkenden teşhis edilebilecek

Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, kredi kartı harcamalarını takip eden yapay zekanın, kanser teşhisinde doktorlara yardımcı olabileceğini öne sürdü.

283 kadının 6 yıllık alıveriş bilgilerini inceleyen bilim insanları yumurtalık kanserine yakalanan kişilerin ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçlarını çok daha sık satın aldıklarını tespit etti.

Bu bilgileri yapay zekaya programlayan İngiliz araştırmacılar, alışkanlıklarının incelenmesiyle "erken kanser teşhisi" yapılabileceğini söylüyor.

KANSER AYRIMI YAPABİLİYOR

Araştırma çok disiplinli "Kamu Sağlığı ve Takibi" adlı hakemli tıp dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları yumurtalık kanseri teşhisinde çoğunlukla geç kalındığına vurgu yapıyor.

Şişkinlik, hazımsızlık, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi semptomlar kolayca başka rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor.

İngiliz uzmanlar yapay zekanın sadece alışveriş verilerinden kanser ve diğer hastalıklar arasında ayrım yapabildiğini söylüyor.

Sistemin doğruluğunu artırmaya çalıştıklarını vurgulayan bilim insanları yöntemi, mide, karaciğer ve mesane kanserlerinin erken teşhisi için de geliştirmeyi hedefliyor.

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