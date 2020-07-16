Aliyev Dışişleri Bakanı Mamedyarov'u görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle eleştirdiği Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov'u görevden aldı. Eski Eğitim Bakan Ceyhun Bayramov yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 14:50

Aliyev Dışişleri Bakanı Mamedyarov'u görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile sınırda gerilim başladığında iş yerinde bulamadığı Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov’u sert dille eleştirmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum" ifadelerini kullanmıştı.

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