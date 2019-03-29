Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubu eş başkanlarının teklifi üzerine buluşuyor. Liderlerin gündeminde Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci var.



İki lider son olarak 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya gelmişti.



Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor.



Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk grubu birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.



Bazı dönemlerde ateşkesin bozulduğu ve çatışmaların yaşandığı bölge, Kafkasya'nin kriz sahalarından biri.