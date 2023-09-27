Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hakları güvence altına alınacak

Yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırıldığını ve Azerbaycan topraklarından çıkarıldığını belirten Aliyev, operasyonda sadece askeri tesislerin hedef alındığını, sivil halkın zarar görmediğini ifade etti.



Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurguladı.



Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında entegrasyon konularında müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Aliyev, bölgedeki altyapının yenilendiğini, Ermeni sakinlere yardım gönderdiklerini ve bunun sürmesi hususunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği yürüttüklerini kaydetti.



Aliyev, BM Mukim Koordinatörlüğünün yakın zamanda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ziyaretini organize etmeye hazır olduklarını söyledi.



Görüşmede, bölgede istikrarın sağlanması ve Ermeni nüfusla diyaloğun önemine işaret edildi.

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