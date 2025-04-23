Aliyev, Pekin'de: Çin Devlet Başkanı Şi’den “ticaret savaşı” mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le bir araya geldi. iki liderin gündeminde ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Çin’e karşı olmak üzere art arda aldığı tarife kararlarının belirsizlik ve kriz yarattığı dünya ekonomisi ve ticareti de vardı.



Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, “tarife ve ticaret savaşlarının tüm ülkelerin meşru hakları ve çıkarlarının altını oyduğunu, çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini ve dünya ekonomik düzenini etkilediğini” söyledi.



“AZERBAYCAN İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”



Ülkesinin uluslararası sistemi korumak ve Azerbaycan tarafıyla “derinlikli” kolluk ve güvenlik işbirliği yapmak için Bakü’yle çalışmaya istekli olduğunu belirten Çin Devlet Başkanı Şi, “Çin, temelinde Birleşmiş Milletler olan uluslararası sistemi sürdürüp desteklemek ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti muhafaza etmek için Azerbaycan tarafı ile çalışmaya hazır” ifadelerini kullandı.



Şi ve Aliyev, Pekin’deki görüşmelerinde ayrıca iki ülke arasında “kapsamlı bir stratejik ortaklığın kurulduğunu” da duyurdu. Söz konusu ortaklık, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin bir parçası olarak, aralarında hukuk, yeşil halkınma, dijital ekonomi, fikri mülkiyet hakları ile uzay ve havacılığın da olduğu konularda 20 işbirliği belgesi imzalanmasını içeriyor.



BAKANLIK SÖZCÜSÜ “TAVİZE SAYGI YOK” DEMİŞTİ



Göreve geldiği 20 Ocak 2025 itibarıyla gümrük vergisi tarifelerinde artış yapılması kararı alan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu kararlarından en çok etkilenen ülke Çin olmuştu. ABD Çin’den gelen ürünlere yüzde 145’lik bir vergi uygulama kararı alırken, Çin buna yüzde 125’lik bir tarife ile misilleme yapmıştı.



Çin Ticaret Bakanlığı da bu hafta yaptığı bir açıklamada diğer ülkeleri ABD ile anlaşmaları konusunda uyarmıştı. Bakanlık sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Çin, kendi çıkarları pahasına anlaşma yapan taraflara sert bir şekilde karşı çıkıyor. Yatıştırma barış getirmeyecek, tavize saygı gösterilmeyecektir” demişti.

