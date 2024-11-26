Aliyev-Trump görüşmesi: "Dünyanın güvenliği için önemli"

ABD seçimlerini kazanarak ikinci kez başkan seçilen Donald Trump'ı tebrik eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını söyledi.

Aliyev-Trump görüşmesi: "Dünyanın güvenliği için önemli"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 'nin 47'inci başkanı seçilen , bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, dün Trump'ı arayarak seçim zaferini kutladı.

Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini ifade etti.

Donald Trump ise ABD-Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkat çekti.

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