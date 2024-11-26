Aliyev-Trump görüşmesi: "Dünyanın güvenliği için önemli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD'nin 47'inci başkanı seçilen Donald Trump, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, dün Trump'ı arayarak seçim zaferini kutladı.



Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.



Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini ifade etti.



Donald Trump ise ABD-Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkat çekti.

