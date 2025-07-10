Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de barış için bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Ermenistan ile devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın BAE'nin başkentinde bir araya geldiğini açıkladı.

Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de barış için bir araya geldi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında Aliyev ve Paşinyan'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği bildirildi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dün basına yansıyan haberlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bugün barış görüşmeleri kapsamında bir araya geleceği bildirilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin Abu Dabi'de yapılacağını açıklamıştı.

Görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarafların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme gündeminin çeşitli boyutlarını ele aldığını aktardı. 

Açıklamaya göre, normalleşme süreciyle ilgili tüm konuların çözümünde ikili aracısız müzakerelerin en verimli format olduğunu teyit eden taraflar, bu çerçevede sonuç odaklı diyalogların devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Sınırların belirlenmesi sürecinde kaydedilen ilerlemeleri değerlendiren liderler, bu yönde yürütülen çalışmaların sürdürülmesi için ilgili devlet komisyonlarına gerekli talimatları verdi.

Ayrıca, güven artırıcı önlemler ile ikili görüşmelerin devam ettirilmesi yönünde de anlaşmaya varıldı.

Aliyev ve Paşinyan, Abu Dabi'de barış için bir araya geldi - 1

2'nci Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan ve , Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6'ncı Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

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