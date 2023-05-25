Aliyev ve Putin görüşmesi Moskova’da başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Rusya’nın başkenti Moskova’da başladı.

Aliyev ve Putin görüşmesi Moskova’da başladı
Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırız

Paşinyan: Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırız

Haberi Görüntüle

Rusya Devlet Başkanı ’in daveti üzerine Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor.

Moskova’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısının ardından Aliyev ve Putin bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin’in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı ifade edildi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...