Aliyev ve Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev ve Putin telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladığı ve çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, gösterdiği ilgi ve tebriklerden dolayı Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev ve Putin'in, gelecekteki işbirliği konularını ele aldığı kaydedildi.

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