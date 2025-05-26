Aliyev’den 220 mahkuma af: Aralarında Türk vatandaşı da var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bağımsızlığın 107’inci yılı dolayısıyla 220 mahkumu affetti.



Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, ailelerinin ve Baş Kamu Denetçisi'nin başvurularının değerlendirildiğini belirtti. Aliyev, hükümlülerin kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını bildirdi.



Bazı mahkumların hapis cezasının sonlandırıldığı, bazılarının cezalarının uygulanmayan kısmının yarıya indirildiği genelgede 220 mahkumun isimleri yer aldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri aktarıldı.



GRAFİTİDEN HAPİS CEZASI ALAN FRANSIZ DA AFFEDİLDİ



Öte yandan, Fransa basınına yansıyan haberlere göre, Aliyev’in affettiği isimler arasında grafiti sebebiyle geçen sene 3 yıl hapis cezasına çarptırılan bir Fransız da bulunuyor.



38 yaşındaki Theo Hugo Clerc, Eylül 2024’te başkent Bakü’deki metroya grafiti çizdiği gerekçesiyle ceza almıştı. Bu karar Bakü-Paris hattında gerilime sebep olmuş, Fransa mahkeme kararının keyfi olduğunu savunarak vatandaşlarına “kesinlikle gerekli olmadığı takdirde Azerbaycan’a seyahat etmeme” uyarısında bulunmuştu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, aynı suçla suçlanan bir Avustralyalı ve bir Yeni Zelandalı’nın para cezası almasına da işaret ederek Clerc’in aldığı hapis cezasını kınamıştı.



Aliyev’in bugün imzaladığı kararname ile affettiği 220 mahkum arasında Clerc ile birlikte 16 yabancı ülke vatandaşının olduğu bilgisi verildi.



AFP’nin verdiği bilgiye göre, Martin Ryan isimli bir Fransa vatandaşı da halihazırda Azerbaycan’da tutuklu bulunuyor. Azerbaycan Ryan’ı casuslukla suçlarken Fransa bu suçlamayı reddediyor.