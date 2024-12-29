Aliyev'den düşen uçak açıklaması: "Rusya'da bazı çevreler gerçekleri örtbas etmek istedi"

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau kenti yakınlarında düştü.

Uçağın düşmesine ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uçağın Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle ağır hasar aldığını ve kontrol edilemez hale geldiğini söyledi.



Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Aliyev, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Rusya'nın, Azerbaycan'a tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.