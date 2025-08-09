Aliyev'den Ermenistan'a "anayasa" çağrısı: Zaman kaybetmeye gerek yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleşen 3'lü zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'a barış önerisi yaptıklarını ve müzakerelerin başladığını ifade eden Aliyev, anlaşma metni üzerine mutabakat sağlandığını söyledi.



"ERMENİSTAN'IN YAPMASI GEREKENLER VAR"



Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakatı "Güney Kafkasya için tarihi olay" şeklinde niteleyip, "Bugün paraflanan barış anlaşması bölgeye barış getirecektir ama Ermenistan'ın yapması gerekenler var.

Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları nedeniyle bugün barış anlaşması imzalanmadı. Ermenistan anayasası değiştirildiğinde anlaşma istenilen zaman imzalanabilir." diye konuştu.



"ZAMAN KAYBETMEYE GEREK YOK"

Anlaşma metninin ABD Başkanının tanıklığı ile paraflanmasının önemini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan tarafı, anayasadan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılacağını beyan ediyor.

Aksi takdirde, bu her şeyden önce ABD'ye saygısızlık olacaktır. Anayasalarını ne zaman değiştirecekleri kendi iç işleridir. Buna karışamayız. Ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Çünkü zaman kaybetmeye gerek yok." dedi.

Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden ulaşım bağlantısının sağlanması yönünde elde edilen mutabakata da değinen Aliyev, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz bağlantı sağlanmalıdır. Demiryolunun yanı sıra buradan enerji hatları ve fiber optik hatlar da geçecektir. Yine diğer enerji altyapıları konusunda da ciddi şekilde düşünüyoruz."