Aliyev’den Fransa’ya gözdağı: "Kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Şuşa'daki ilk konut projesinin açılışına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Aliyev, Şuşa'daki restorasyon işlemlerinin hem detaylı, hem kültürel hem de en modern şehircilik kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Konuşmasında, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasına tepki gösteren Aliyev, "Politikamız uluslararası hukuk ve adalete dayanmaktadır. Ermenistan'da intikamcı güçler yeniden ayaklanırsa ve Fransa'nın Ermenistan'a verdiği öldürücü silahların kritik seviyeye ulaştığını görürsek, kimse bizi olacaklardan sorumlu tutmasın.” dedi.

Kimsenin Azerbaycan ordusunun önünde duramayacağını belirten Aliyev, “Zaten bizim neler yapabileceğimizi, ordumuzun neler yapabileceğini, irademizin ne kadar güçlü olduğunu herkes biliyor. Kimse bize bir şeyi zorla kabul ettiremez, iç işlerimize kimse karışamaz.” diye konuştu.



"GÜÇLÜ SİYASİ İRADEMİZİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"



Azerbaycan ordusunun gücünü terörle mücadele operasyonlarında gösterdiğini belirten Aliyev, “Terörle mücadele operasyonu sonucunda tarihi ve kadim topraklarımızı işgalcilerden kurtardık. Devletimizin gücünü ve güçlü siyasi irademizi bir kez daha gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Kimseden korkmadan operasyon düzenlediklerini vurgulayan Aliyev, “Hesaplaşmadan, büyük bir profesyonellikle operasyonu gerçekleştirdik. Böylece Azerbaycan devlet egemenliğini yeniden tamamen tesis etmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

Şuşa'daki evlerin geleneksel bir mimariyle inşa edildiğini belirten Aliyev, "Bugün, Şuşa'nın yeni bir dönemi başlıyor. 8 Kasım 2020'de yaptığım konuşmada, Şuşa'yı yeniden canlandıracağımızı söylemiştim ve işte bugün bu sözlerin gerçekleştiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.



"ŞUŞALILAR, MEMLEKETLERİNİN TARİHİNİ YENİDEN İNŞA EDECEK"



Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in 101. doğum gününde 3’üncü konut projesinin temelinin atıldığını aktaran Aliyev, “İlk projede 450, ikincisinde yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 500 daire inşa edilecek. Bazıları zaten tamamlanmış durumda ve bugün bu dairelerin sahipleri taşınacak.” şeklinde konuştu.

Aliyev, “Tüm evler geleneksel Şuşa tarzında güzel bir mimariyle inşa edilmiştir. Şuşalılar, bu yeni evlerde rahatça yaşayacak, memleketlerinin tarihini yeniden inşa edecek ve koruyacaklar.” dedi.