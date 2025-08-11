Aliyev'den Ukrayna'ya 2 milyon dolarlık yardım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in kararı, Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik, Azerbaycan bağlantılı tesisleri de hedef alan saldırılarının ardından geldi.

Fon, Cumhurbaşkanının 2025 yılı yedek bütçesinden karşılanacak ve Azerbaycan yapımı elektrik ekipmanlarının satın alınıp Ukrayna’ya gönderilmesinde kullanılacak.

8 Ağustos’ta Odesa bölgesindeki SOCAR tesisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında dizel boru hattı hasar gördü, dört işçi yaralandı. Haziran sonunda ise Orlivka yakınlarında, Temmuz’dan itibaren Ukrayna’ya Azerbaycan gazı taşıyan Trans-Balkan boru hattının bir istasyonu vurulmuştu.

SİLAH SEVKİYAT YASAĞI KALKABİLİR

Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus saldırılarını kınadı ve enerji iş birliğini ele aldı. Azerbaycan basınına göre, Bakü, Rusya’nın Azerbaycan çıkarlarını hedef almaya devam etmesi halinde Ukrayna’ya silah sevkiyatı yasağını kaldırmayı değerlendirebilir.



Azerbaycan, savaş öncesinde Ukrayna’ya insansız hava araçları ve zırhlı araçlar sağlamıştı. 2022’den bu yana ise taraflara ölümcül silah vermeme politikası izleyerek, bugüne kadar enerji ekipmanları, mali yardım ve altyapı desteği dahil olmak üzere 40 milyon doları aşan insani yardım yaptı.