Aliyev'den Ukrayna'ya tavsiye: "Hiçbir zaman işgali kabullenmeyin"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3. Şuşa Global Media Forumu'nun katılımcılarıyla Hankendi şehrinde bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Zengezur Koridoru konusuna değinen Aliyev, bu hattın yalnızca Azerbaycan topraklarının birleştirilmesini değil, bölgesel ve uluslararası ulaşımı da güçlendirecek stratejik bir hat olacağını söyledi.



"BİRÇOK ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK"

Aliyev, "Zengezur Koridoru birçok ülkeyi birbirine bağlayacak. Bu sadece Azerbaycan'ın ana karasının Nahçıvan ile birleştirilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda uluslararası taşımacılığın önünü açacak önemli bir ulaşım hattı olacak" dedi.

Koridorun yıllık taşıma kapasitesinin 15 milyon tona ulaşacağını ve Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerinde demir yolu inşaatını hızla sürdürdüğünü dile getiren Aliyev, şöyle devam etti:



"Biz şu anda Ermenistan ve İran sınırına kadar demir yolu çekiyoruz. 2026 yılının yaz aylarında bu hattı tamamlayacağız. Maalesef Ermenistan kısmında hiçbir çalışma yapılmadı. Bu konuyu gündeme getirmemek için bilinçli bir şekilde çaba gösteriyorlar. Eğer bundan sonra da bu süreci engellemeye çalışırlarsa, kendileri hem ulaşımdan hem de siyaseten izole olmaya devam edecekler."

Zengezur Koridoru konusunda başlıca taleplerini, "Bizim Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın bir kısmından diğer kısmına geçiş şeklinde olmalıdır. Bizim yükler ve vatandaşlarımız, Ermeni sınır muhafızlarının yüzünü görmemeli. Bu, adil bir taleptir." şeklinde açıklayan Aliyev, bunları bizzat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a ilettiğini aktardı.



"UKRAYNALILAR TESLİM OLMAMALI"



Aliyev, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinerek, Ukraynalılara "Hiçbir zaman işgali kabullenmeyin" tavsiyesinde bulundu.



Azerbaycan'ın da hiçbir zaman Karabağ'ın işgalini kabullenmediğini söyleyen Aliyev, zor zamanlar yaşadıklarını, giderek toparlandıklarını fakat sonunda ezeli toprakları işgalden kurtardıklarını ifade etti.



Aliyev, ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun konuyu çözmek için değil, olduğu gibi bırakmak yönünde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bize durumu kabullenmemizi söylüyorlardı. Biz ise 'hayır' diyorduk. Biz 2020'de 44 günde yeni realite oluşturduk ve onlar bunu kabullenmek zorunda kaldı. Ukraynalılar da teslim olmamalı ve toprak bütünlüklerinin ihlalini asla kabul etmemeliler" dedi.

"ONLAR PROFESYONEL AJANLARDIR"

Ermenistan'daki Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'na değinen Aliyev, "Onlar profesyonel ajanlardır. İran'a karşı casusluk faaliyetinde bulunuyorlar. Bazen dürbünle bizi de izliyorlar fakat biz de onları izliyoruz" diye konuştu.

"UÇAĞIMIZI VURANLAR CEZALANDIRILSIN"

Aliyev, Rusya hava sahasında vurularak Kazakistan'da düşen yolcu uçağına ilişkin şunları söyledi:

"Maalesef (düşürülen uçak hususunda) Rusya tarafından herhangi bir resmi yanıt almadık. Olayın üzerinden 7 ay geçti. Bizim için her şey açıktır. Ne olduğunu biliyoruz ve kanıtlıyoruz. Rus yetkililer de ne olduğunu çok iyi biliyor. Komşular birbirlerine karşı böyle yapmamalı. Bizim talebimiz doğal taleptir. Suçlarını itiraf etsinler. Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir."



Azerbaycan uçağının iki kez isabet aldığını bildiren Aliyev, "7 aydır yanıt alamıyoruz. Başsavcılığımız mütemadi muadillerine mektup yazıyor fakat 'araştırma sürüyor' yanıtı geliyor. Biz bunu unutmayacağız. Biz uluslararası adalete başvuru yapacağız. Bu hususta Rusya'yı da bilgilendirdik" dedi.



"BARIŞ ANLAŞMASINI İMZALAMAYA ÇOK YAKINIZ"



Aliyev, Anadolu Ajansı Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk'ün "Barış anlaşmasına ne kadar yakınız" sorusuna, "Barış anlaşmasının metni üzerinde uzlaşı sağlandı. Barış süreci önerisi de bizden geldi. Anlaşmanın metnini hazırladık ve Ermenistan'a gönderdik. 2 yıl ilerleme kaydedilmedi. Ermenistan metne 'Karabağ' konusunu eklemek istiyordu. Onlara dedik ki 'Karabağ bizim iç meselemizdir ve uluslararası anlaşmada iç mesele hususunda madde olamaz.' Biz 2023'te egemenliğimizi tam sağladıktan sonra onlar Karabağ hususundan vazgeçti." yanıtını verdi.



Ermenistan'ın bir süre anlaşmanın 2 maddesini kabul etmek istemediğini fakat ABD seçimlerini Donald Trump kazanır kazanmaz söz konusu maddeleri de kabul ettiklerini bildiren Aliyev, "Ermenistan anayasası ve AGİT Minsk Grubu hususları çözüldüğünde anlaşma imzalanacaktır. Metin önce paraflana da bilir. Düşünüyorum ki barış anlaşmasını imzalamaya çok yakınız. Bu süreç geri dönüşü olmayan bir hal aldı. Anlaşmanın imzalanması bölgede büyük değişimlere neden olacaktır. Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar lazım." diye konuştu.



"YAPAY ZEKA KULLANMIYORUM"

Aliyev, "Yapay zeka kullanıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Yapay zeka kullanmıyorum. Fakat aile bireylerimden kullananlar var. Bana da bilgi veriyorlar bazen. Muhtemelen zaman gelecek ben de kullanacağım." karşılığını verdi.

"Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor. 30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum 4 gün sürecek.

