Alkol ve bin dolar karşlığında çocuklarını satarken yakalandılar

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan genç bir çift, bebeklerini kamp alanında 6'lı bira ve bin dolar karşılığında satmaya çalışmakla suçlandı.

Benton County Şerif Bürosu'nun mahkeme kayıtlarına göre, 21 yaşındaki Darien Tyler Urban'la 20 yaşındaki Shalene Ehlers'a, ikisi de ağır suç kabul edilen, birinci dereceden yakını olduğu reşit olmayan birini tehlikeye atmak ve reşit olmayan birinden ödeme karşılığı feragat etmeye çalışmaktan dava açıldı.



Benton County Şerif Bürosu’na yapılan ihbar, kamp alanı sahibinin, çiftten şüphelenmesi üzerine geldi.



İki aylık bebeği kamp alanında bulan yetkililer acil hizmetlere haber verdi. Çocuğun muayene için hastaneye götürüldüğü aktarıldı. Bebeğin biyolojik ebeveynleriyse ortalıkta yoktu.



Görgü tanıkları, bebeğin kötü bir koku yaydığını ve cildinin ağır şekilde zarar gördüğünü belirtti.



Polis Cody Martin isimli potansiyel alıcının imzaladığı "sözleşmeye" ulaştı.



Sözleşmede şöyle yazıyordu:



Ben Darien Urban ve Shalene Ehlers, erkek çocuğumuzun üzerindeki haklarımızı bin dolar karşılığında 09/21/2024'te Cody Nathaniel Martin'e devrediyoruz.



Uyarı: Bunu imzaladıktan sonra ikiniz de fikrinizi değiştirmeyeceksiniz ve bir daha iletişim kurmak yok.



Bir görgü tanığının yetkililere gönderdiği videoda Urban, Ehlers ve Martin'in sözleşmeyi imzalarken görüldüğü iddia ediliyor.

"BEBEĞİN İYİLİĞİNDEN ENDİŞE DUYDUM"



Yeminli beyanda, kamp alanında kalan, dedektiflere göre sarhoş olan ve konuşurken dili sürçen Ricky Crawford, yetkililere bebeğin iyiliği için endişe duymasıyla satışın gerçekleştiğini anlattığı bildiriliyor.



Crawford çifte, birkaç kutu bira karşılığında çocuğu alıp alamayacağını sormuş ve ikili, çocuğu bir bez çantasıyla birlikte ona bırakmış.



Crawford, sonrasında kamp alanında kalan Martin'e gitmiş ve birlikte çifte bebek için bin dolar teklif ettikleri belgeyi imzalamışlar. Martin, kolluk kuvvetlerine sözleşmeyi hazırlayanın kendisi olduğunu fakat bin doları çifte birkaç gün içerisinde getirmeyi planladığı için hiçbir para alışverişi yapılmadığını söyledi.



Benton County Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Urban'la Ehlers'ın, reşit olmayan çocuklarını bariz bir şekilde alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olan ve tanımadıkları birine terk ederek ciddi bir ölüm ya da fiziksel yaralanma riski yarattığına inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.



Çift, gözaltına alındı ve kefalet bedeli 50 bin dolar olarak belirlendi. Law & Crime, Benton County Şerif Bürosu'nun kayıtlarına göre çocuğun babasının serbest kaldığını, annesininse hâlâ gözaltında olduğunu aktardı.