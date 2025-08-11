Alkollü turist, scooter kazasındaki ölümü itiraf etti

Avustralya’da scooter kullanırken çarptığı kişinin ölümüne neden olan İngiliz turist, alkolün etkisi altında kazaya yol açtığını itiraf etti.



31 Mayıs’ta 51 yaşındaki Thanh Phan’a çarpıp ölümüne yol açmakla suçlanan 25 yaşındaki Alicia Kemp, hakim karşısına çıktı.



Kemp, alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet verme suçlamasını kabul etti. İngiliz turistin, Phan’a çarptığı anda skuterin saatte 20-25 kilometre hızla seyrettiği tahmin ediliyor.

Phan kazada ağır yaralandı ve birkaç gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kemp, alkolün etkisi altında tehlikeli araç kullanarak ölüme neden olmak ve alkolün etkisi altında tehlikeli araç kullanarak bedensel zarar vermekle suçlandı.

Kemp'in savunma avukatı Mike Tudori, müvekkilinin aptalca davrandığını ve şimdi mahkeme sürecinin bir an önce tamamlanmasını istediğini söyledi.

