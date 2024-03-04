Alman Bakan Baerbock: Kiev'e füze teslimatında durum "net"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kiev'e uzun menzilli Taurus silahları verilmesine ilişkin konuştu. Almanya'nın Ukrayna'yı destekleme konusunda her türlü olasılığı değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Baerbock, ancak füze teslimatları konusunda durumun "net olduğunu" söyledi.

Alman Bakan Baerbock: Kiev'e füze teslimatında durum "net"

basınının yayınladığı, Alman ordusu yetkililerin ses kaydına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Konuya ilişkin bir açıklama da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'tan geldi.

Baerbock, bugün, Kiev'e uzun menzilli Taurus silahları verilmesi konusunda sorulan bir soruya verdiği yanıtta, Almanya'nın 'yı destekleme konusunda her türlü olasılığı değerlendirmesi gerektiğini ancak füze teslimatları konusunda durumun "net olduğunu" söyledi.

Karadağ'a yaptığı bir ziyaret sırasında konuşan Baerbock, "Benim görüşüme göre fiili durum çok çok açık" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz daha önce, Ukrayna'nın uzun menzilli Taurus füzeleri ile silahlandırılmasını, Alman askerlerinin bu füzelerin kullanılmasına yardımcı olması durumunda reddettiğini söylemişti.

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