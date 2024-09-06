Alman bakan Baerbock Tel Aviv'de: Batı Şeria'daki İsrail şiddetini eleştirdi

İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile Tel Aviv'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail hükümetine, Batı Şeria'da, bir askeri saldırıdan kaçınması çağrısında bulundu, "Filistin yönetimini güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerin genişletilmesi planlarını eleştirdi.

Alman bakan Baerbock Tel Aviv'de: Batı Şeria'daki İsrail şiddetini eleştirdi
Baerbock ile Katz, Tel Aviv'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Baerbock hükümetine, Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer askeri saldırıdan kaçınması çağrısında bulundu. 

Alman bakan gazetecilere yaptığı açıklamada, " hükümetinin bazı üyeleri Batı Şeria'da Gazze benzeri bir harekat talep ediyor, bu tam da İsrail'in güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacak olan şeydir" dedi.

İsrail hükümetinden bazılarının Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin "terörizmi ödüllendirmek" anlamına geldiğini iddia ettiğini söyleyen Baerbock, şöyle konuştu:

"Ancak Birliği olarak, Almanya olarak, Filistin yönetimini güçlendirmeye çalışıyoruz, yaptığımız tam olarak bu. Bunu yapıyoruz çünkü ancak Filistin devletine yönelik inandırıcı adımlarla, Filistin yönetiminin reformu ve güçlendirilmesiyle, aynı zamanda uzun dönemli olarak İsrail'in güvenliğinin sağlanabileceğine ve terörizmle mücadele edilebileceğine derinden inanıyoruz." 

Alman bakan Baerbock Tel Aviv'de: Batı Şeria'daki İsrail şiddetini eleştirdi - 1 Alman bakan daha sonra Batı Şeria'ya Ramallah'ta Filistinli yetkilileri ziyaret etti.

"İSRAİL'İN, ORTAKLARININ GÜVENİNE İHTİYACI VAR"

Dışişleri bakanı ayrıca 'in aşırı sağcı bakanlarının kışkırtıcı açıklamalarını, Filistin yönetimini devirme çağrılarını ve işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etme planlarını da eleştirdi.

Batı Şeria'daki gerilimin azaltılması ve bölgedeki ortaklarla güven tesis edilmesi yönünde atılacak ilk önemli adımın, hükümetinin radikal yerleşimcilerin şiddet eylemlerine karşı daha güçlü ve daha görünür adımlar atması olacağını ifade etti.

Baerbock, "İnsanlara saldıran, onları evlerinden çıkaran ve hatta öldüren herkes sorumlu tutulmalı ve ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Birçok kez açıkça söylediğimiz gibi, Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa etmek uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir ve yasa dışıdır" diye konuştu.

İsrail hükümetinin ilk adım olarak devam eden yerleşim projelerini durdurarak kaybettiği uluslararası güveni yeniden kazanabileceğini savunan Alman Bakan Baerbock, "Bu dönemde her şeyden önce güven gereklidir ve İsrail'in ortaklarının güvenine ihtiyacı vardır" diye ekledi.

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