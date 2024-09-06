Alman bakan Baerbock Tel Aviv'de: Batı Şeria'daki İsrail şiddetini eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün İsrailli mevkidaşı Israel Katz ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Baerbock İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Gazze'dekine benzer askeri saldırıdan kaçınması çağrısında bulundu.

Alman bakan gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin bazı üyeleri Batı Şeria'da Gazze benzeri bir harekat talep ediyor, bu tam da İsrail'in güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacak olan şeydir" dedi.

İsrail hükümetinden bazılarının Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin "terörizmi ödüllendirmek" anlamına geldiğini iddia ettiğini söyleyen Baerbock, şöyle konuştu:

"Ancak Avrupa Birliği olarak, Almanya olarak, Filistin yönetimini güçlendirmeye çalışıyoruz, yaptığımız tam olarak bu. Bunu yapıyoruz çünkü ancak Filistin devletine yönelik inandırıcı adımlarla, Filistin yönetiminin reformu ve güçlendirilmesiyle, aynı zamanda uzun dönemli olarak İsrail'in güvenliğinin sağlanabileceğine ve terörizmle mücadele edilebileceğine derinden inanıyoruz."