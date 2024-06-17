Alman Bakan Baerbock: Ukrayna'ya desteği sürdürmezsek savaş AB topraklarına yayılacak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında yeterince desteklenmemesi halinde bunun Almanya ve NATO için ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.



Baerbock, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, "Eğer Ukrayna'yı desteklemeye devam etmezsek, Putin'in birliklerinin Polonya sınırına dayanması riskiyle karşı karşıya kalırız dedi ve savaşın hızla Avrupa Birliği ve NATO topraklarına doğru ilerlediğini söyledi.



Alman bakan, "Özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi kendimiz savunmak zorunda kalırsak bunun ne kadara mal olacağını hesaplamak zor. Sonuçta tek bir şey söz konusu: Ukrayna'yı desteklemek savaşı bizden uzak tutar" diye ekledi.



Berlin, ABD ve diğer müttefiklerinin baskısı üzerine Ukrayna'ya verdiği askeri desteği arttırdı ve şu anda ülkenin en büyük ikinci silah tedarikçisi konumunda.



Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Almanya Ukrayna'ya 28 milyar euro değerinde silah teslim etti ya da tahsis etti.



Askeri yardımlar arasında Leopard 2 muharebe tankları, Gepard uçaksavar tankları, Marder savaş araçları ve Patriot ve IRIS-T hava savunma sistemleri gibi gelişmiş silah ve teçhizat yer alıyor.

Baerbock ayrıca Ukrayna'nın savaş durumunun daha da kötüleşmesi halinde yeni mülteci hareketleri konusunda uyardı.

"Eğer Ukrayna artık kendini savunamazsa, bunu özellikle desteği reddedenlere söylüyorum, o zaman milyonlarca insan daha kaçmak zorunda kalacaktır. Sonuçta kim işkence ve işgal altında gönüllü olarak yaşar ki?" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre şu anda Avrupa'da yaklaşık 6 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor.