Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, bir konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden düştü.

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AP - Reuters - Anadolu Ajansı 29.10.2019 - 13:51

Almanya’nın Dortmund şehrinde Almanya’nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü.

 Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier’e sağlık ekibi müdahale etti.

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi.

Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.

 Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bugün aynı konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.

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