Alman Bakan Türkiye'ye geliyor: Gündem Gazze

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Wadephul'un ziyaretinin 17 Ekim Cuma günü gerçekleşeceğini söyledi.



Hinterseher, Bakan Wadephul'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin planlandığını ifade etti.



Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor" diye konuştu.



Bu, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacak.

