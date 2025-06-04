Alman bakana mecliste Gazze protestosu: "Elinizde kan var"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, mecliste bir Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.



Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi mensubu Wadephul ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, Almanya Meclisi Başkanı Julia Klöckner başkanlığında milletvekillerinin sorularını cevapladı.



Bakan Wadephul, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma ilişkin bir soruya cevap verdiği sırada seyirci tribünde bulunan bir kadın, "Elinizde kan var" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.



Protestocu kadın, meclisin güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

CANSIN KÖKTÜRK, GENEL KURUL SALONUNDAN ÇIKARILDI



Öte yandan, Sol Parti Milletvekili Cansın Köktürk de "Filistin" yazılı tişört giydiği için Klöckner'in talimatıyla genel kurul salonundan çıkmak zorunda kaldı.



Köktürk, sosyal medya platformu X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Wadephul genel kurul salonunda: Almanya İsrail'e silah tedarik etmeye devam edecek. 50 binden fazla ölü ve yaralı çocuk hakkında tek kelime yok. Bayan Klöckner genel kurul salonundan ayrılmamı istedi çünkü tişörtümde 'Filistin' yazıyor. Hepiniz çok feci bir şekilde başarısız oldunuz" ifadelerini kullandı.