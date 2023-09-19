Alman bakanın sözleri Berlin - Pekin hattında gerilime neden oldu

Çin, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında "diktatör" ifadesini kullanmasını, Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto etti.

Alman bakanın sözleri Berlin - Pekin hattında gerilime neden oldu

 tarafı görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmazken, Dışişleri Bakanı Baerbock, Büyükelçi Flor'un 17 Eylül'de Çinli yetkililer tarafından görüşme için çağrıldığını doğruladı.

Baerbock, 14 Eylül'de ABD'yi ziyaretinde Fox News televizyonunda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı yorumda, "Putin savaşı kazanırsa bu, Çin Devlet Başkanı Şi gibi dünyadaki diğer diktatörlere nasıl bir mesaj olacaktır?" ifadesini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinde bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden şikayetçi

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinde bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden şikayetçi

Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya, "Alman tarafının abes ve son derece sorumsuzca ifadelerini reddediyor ve kınıyoruz. Olgulara ve diplomatik protokole uygun olmayan ifadeler, Çin'in siyasi onurunu ihlal eden açık bir provokasyondur." yanıtını verdi.

Sözcü Mao, Çin'in Almanya'yı diplomatik kanallardan protesto ettiğini bildirdi.

Baerbock'un ifadeleri hakkındaki soru ve Mao'nun yanıtı, Bakanlığın yayımladığı toplantının transkripsiyonunda yer almadı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'a giden Baerbock, burada basın mensuplarının sorusu üzerine, "Çin'in tepkisini not ettiğini" belirtti. Alman bakan, konuya dair yorum yapmaktan kaçındı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...