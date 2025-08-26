Alman basını: Merz, Von der Leyen’i Cumhurbaşkanı adayı yapabilir

Almanya Şansölyesi ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i 2027’deki Almanya Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyi düşündüğü bildirildi.

Der Spiegel dergisinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, böyle bir adımın Almanya’nın Avrupa Birliği içindeki konumunu zayıflatabileceğini, ancak CDU’nun ilk kadın cumhurbaşkanı ile "tarihe geçme fırsatı" yakalayacağını belirtti. Gazete ayrıca, cumhurbaşkanlığı makamının von der Leyen’in siyasi kariyeri için “mükemmel bir zirve” olacağını vurguladı.



Merz, 24 Ağustos’ta düzenlenen hükümetin açık gününde yaptığı konuşmada, Almanya’nın bir kadın cumhurbaşkanı seçmesini dışlamadığını söylemişti.



Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ikinci ve son görev dönemi Mart 2027’de sona erecek. Almanya’da cumhurbaşkanı, ülkenin en üst düzey temsilcisi olsa da, yalnızca sembolik ve temsili görevler yürütüyor; hükümetin yürütme yetkisi şansölye ve kabinesine ait.