Alman basınının iddiasına göre, Alman Federal İstihbarat Servisi (BND) ve silahlı kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu Batılı istihbarat servisleri, Sputnik-S isimli uydunun birkaç yıl önce monte edilerek Rusya'nın başkenti Moskova'da konuşlandırıldığına dair istihbarat paylaşımı yaptı.

Alman NDR ve WDR televizyon kanalları ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberinde, konuya ilişkin olarak Almanya 'daki Rus Büyükelçiliği, BND ve Brüksel'deki NATO Karargahı'na yönelttikleri sorulara henüz yanıt alamadıkları belirtildi.



KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV: “CİDDİYE ALMAYA DEĞMEZ”



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Alman basınındaki bu iddialara ilişkin soruya, "Hayır haberi görmedik ancak içinde kime dayandırıldığı belli olmayan o kadar çok 'iddia edilen' ve 'muhtemel' söylemleri var ki bunları ciddiye almaya gerçekten pek değmez." yanıtını verdi.



RUSYA DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Rusya bundan iki yıl önce, ABD'li yetkililerin, "Moskova uzayda nükleer patlama gerçekleştirerek düşman uydularını imha edecek bir silah geliştiriyor." şeklindeki iddialarını yalanlamıştı.

ABD'li yetkililer, Rusya ile savaşta olan Ukrayna güçlerinin de kullandığı SpaceX'in devasa Starlink internet sistemi dahil, tüm uydu ağlarını tamamını imha edecek bir nükleer silahın yıllardır Rusya tarafından geliştirmekte olduğunu iddia ediyordu.