Alman Büyükelçi Sorg NTV'de: Terörün sona ermesini arzu ediyoruz

Terör örgütü PKK silah bırakmaya hazırlanıyor. İmralı'dan gelen çağrı sonrası Avrupa ayağının tutumu, Suriye'de YPG'nin tavrı önemli olacak. Böyle bir süreçte Almanya da süreçleri yakından izliyor, Suriye Demokratik Güçleri ile temas halinde.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg NTV ekranlarında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Almanya'da da dernekler üzerinden PKK'ya yakın dernekler üzerinden faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Almanya'nın bu sürece bakışı nedir?

Büyükelçi Sibile Katerina Sorg, "Bu süreci ilgili ile takip ediyoruz. Başarılı ile sonuçlanmasını çok arzu ediyoruz. Uzun yıllardır devam eden terör sorununu sona erdirmesini arzu ediyoruz. Hem Türk vatandaşları hem de bölge vatandaşları için olumlu bir gelişme.



PKK Avrupa'da bir terör örgütü olarak yasak. Alman yargısı burada örneğin mali kaynaklarını takip ediyor, örgütleri takip ediyor. Terör ve suç faaliyetlerini takip etmeye devam edeceğiz. En önemlisi Türkiye'de bir uzlaşmaya varılabilir mi biz burada iyimseriz. İyi dileklerimizi ifade etmek isteriz." dedi.



Öcalan'ın çağrısı SDG'yi kapsıyor mu?



"Ben bu çağrının Suriye'deki güçleri de kapsadığını düşünüyorum. Fakat önemli olan, kanaatimce, başarılı olması için bu sürecin, bu kapsayıcı eğilimin, El Şara yönetiminin başarılı olması. Karar verici unusr bu olacaktır. Bu SDG'nin bütün diğer güçlerle birlikte, etnik siyasi, bir parçası olabilecek mi bu sürecin. Burada Suriye'deki durumla Türkiye'deki durum arasında bir iletişim olması gerekiyor."



SDG - ŞAM GÖRÜŞMELERİ



"Biz başktan beri kapsayıcı süreci ve hedefi olarak söylediği El Şara'nın birleşik bir Suriye için şart.8 maddelik plan bu konuda iyimser olmamızı gösteriyor. Kararlaştırılmış adımların tek tek uygulanıp uygulanmayacağı önemli. Burada sadece SDG değil, bir çok grup var. Zor bir konu bu Şam yönetimi için. İleriye dönük bu perspektifi kazanabilmek için bu şart."



Kamışlı toplantısı soru işaretlerini arttırdı. Sizde soru işareti yaratıyor mu?



"Bence her zaman soru işaretleri olacaktır bazı konularla ilgili. Fakat dışarıdan Almanlar olarak, cesaretlendirici bir tutum benimsemeliyiz.

Her barış sürecinde soru işaretleri olacaktır.Fakat hedeften vazgeçilmemesi lazım. Hedeften şaşılmaması gerekir."



Şara yönetiminin performansı şu ana kadar nasıl görüyorsunuz?



"Öncelikle uluslararası topluluk olarak, Suriye yönetimini eylemleriyle değerlendireceğiz. Çünkü yeni bir partner ile yüzyüzeyiz. Net bir şekilde destekledik, yaptırımları kaldırdık. İkili anlaşmaya varıldı, Alman- Suriye arasında bir ekonomik konsey kurulması karşılaştırıldık. Bu adımları sürdüreceğiz. HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması konusu Avrupa Birliğinin içindeki tartışmalar içinde kararlaştıracak. Şu an bu temasları yoğun şekilde sürdürüyoruz."



Terör listesinden çıkarılma süreci nereye takabül eder?



"İlk sorunuzun cevabına geliyoruz. Yaptıklarıyla değerlendireceğiz. Mutlaka gelecek bu zaman ama önce çerçeve koşulların yerine gelmesi gerekir. Bunu söylemek için hala erken. Suriye toplumu geçmişi ile yüzleşmesi, uzlaşması, toplum içinde bir uzlaşma da gerçekleşmeli.

Uzun vadede barışçıl bir yaşam için bu vazgeçilmez. Yaptırımlar kaldırılmadı."



EUROFİGHTER ANLAŞMASI NE ZAMAN?



Eurofighter konusunda ne aşamadayız?



"Eurofighter Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya'nın ortak projesi.. Bazı münferit durumlarla ilgili bilgileri veremeyeceğiz. Sürecin olumlu yönde ilerlediğini söyleyebilirim. Daha fazla bir şey söyleyemem çünkü dört ülke bu konudaki bilgilerin gizli tutulması konusunda anlaştılar."

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZE KRİZİ



Artık vizelerin alınması reddi değil randevu alınması konusunda bile Türkiye vatandaşları sorun yaşıyor. Bu mesele nasıl aşılacak?



"Vize konusu her gün meşgul ediyor bizi. Son aylar ve yılların deneyimi bize şunu gösterdi. İki koldan ilerlemeliyiz. Birincisi süreçleri optimize etmeye çalışıyoruz. Kapasitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Süreçleri dijitalleştiriyoruz. Öğrenciler ve işadamları için ayrı öncelikler tanıyoruz. Şu anda işadamları ve öğrencilerin bekleme süresi yok artık. Fakat bu tür öncelikleri tanıdığımızda turist vizeleri yavaş bir süreç içinde oluyor. Bu üzücü. Bu vizelerin başvuru nedeni, insanların yakınlarını ziyaret etme gibi sebepler. Bu süreçleri hızlandırmaya çalışmamıza rağmen, sorunu bu tür araçlarla çözemiyoruz. Bunun için de ben farklı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu düğümü çözmeliyiz. Bu yol vize serbestistisi üzerinden gitmemiz lazım. Hakan Fidan vize serbestisi lazım dedi. Türkiye 72 kriterden 66'sını yerine getirdi. Şu an müzakerelere başlamamız gerekiyor. AB komiseri Bruner'in gelmesinden mutlu oldum. İçişleri Bakanı ile görüştü. Bu müzakerelere ve bu teknik görüşmelere nasıl başlayacağımızı ele aldılar. Kısa süre içinde çözüm sağlanamaz. Bu alanda iyileştirmelere ulaşmak gerekir. Fakat vize serbestisi hedefini gözden kaybetmemeliyiz."



"Türk ve Alman insanları birbirlerine çok yakınlar. Vize süreleri azaldığında, başvuru sayıları artıyor. Burada sadece süreçleri

hızlandırarak çözemeyiz. Bu iki ayaklı çözümü gerçekleşmesini savunuyoruz."



"Ben şuna inanıyorum. Bu çok zor, buna çözüm bulamayız dememiz gerekir. Konuştuğumuz konular, bölgedeki gelişmeler, terörle mücadelenin gelecekte çok farklı olabileceği, bütün bunlar bize hareket serbestisi veriyor. Şimdiden diyalog içinde ilerlemek için neye ihtiyacımız var. bunu ele almalıyız. Ben diplomatım iyimser bir tarzım var. Sadece detaylarla başlarsak ilerleme şansımız var."

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİ



Türkiye'nin AB süreci çok sağlıklı ilerlemiyor. Bambaşka bir küresel düzene gittiğimz gerçeğine de baktığımız zaman Türkiye'yi AB içinde görmek Almanya'nın istediği bir şey midir hala yoksa 'daha farklı alternatiflerle devam edilebilir' diye mi bakıyor?



"Almanya için Türkiye'nin AB katılım süreci, müzakere içinde olmasını istiyor. Tabii Türkiye bunu istiyorsa.Çünkü Türkiye de çıkarlarını analiz ediyor. Son anketlerde Türkiye'de Türk vatandaşlarının AB'ye üye olmasını istediğini gördük. Biz de bunun farkındayız. Katılım süreci bazı koşullara bağlı. İki taraf da bu koşulları biliyor. Şunu tekrarlaşmak istiyorum. Burada ileri vitese geçelim, bu süreci ne kadar ilerletebileceğimizi görürsek ancak ilerleyebiliriz.



Gümrük Birliğinin modernizasyonu farklı bir konu. Bu neden hala gerçekleşmedi, iki tarafın da kazanabielceği bir süreç. Bunu ilerletmeliyiz. Haritaya baktığımızda dünya açısından daha iyi işbirliği içinde olmamız gerektiğini görüyoruz. Burada da teknik görüşmeler başlatıldı. Burada da teknik görüşmeler başlatıldı. Geçen hafta Ticaret Bakanı Bolat, komiser Jeffjoviç ile biraraya geldi. Bazı engellerin kaldırılması sözkonusuydu. Her iki tarafın da müzakerelere başlamak için neye ihtiyaç olduğu somut olarak tespit edilmeli"



Tıkanma noktası ne? Ne olursa olsun dönüp dolaşıp Güney kıbrıs'ın siyasi engellemeleriyle karşılaşılıyor.



"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kadar, burada baskı yoktu Gümrük Birlieğinin modernizasyonu için baskı yoktu. Ortak analizlerimize dayanarak, yoğun işbirliği içinde olmamız ve bu açıdan teknik adımları ifade etmek gerekir, Gümrük Birliği konusunda ilk konuşulacak konuları tespit etmek gerekir. Hizmet sektörü mü, tarım mı, bunu belirlemek gerekir. Somut olarak bu konuda anlaşmaya varılırsa, ilerleme kaydedilir. Yoksa genel istekler yeterli değil. AB konusunda aynı şey. Bu konuda Türkiye müzakereleri başlatmak istiyoruz demeli. AB de biz buna hazırız demeli. Son yıllarda AB içinde gördüğümüz gelişme şuydu: Bir çok ülke yakınlaşma sürecine olumlu baktıklarını ifade ettiler. Bunu değerlerlendirmeliyiz."



İSRAİL - HAMAS ATEŞKESİ YAKIN MI?

"İki konu var burada. Gazze ve İsrail'de yaşanan acılar dayanılmaz. Bu sona ermeli. İnsani yardıma izin veren bir çözüm bulunmalı. Rehinler serbest kalmalı. Hala 50 rehine var, aralarında Alman vatandaşları da var. Bu açıdan Almanya ve Türkiye farklı perspektiflerden geliyor ama hedefimiz aynı. Ateşkes insani yardım ve rehinelerin serbest kalması ve iki devletli çözümün sağlanması. Biz burada oturuyoruz ve Doha'daki görüşmeler sürüyor. Nethanyahu Washington'da. Ateşkese giden yolda büyük acıların sona ermesi için başarının sağlanmasını diliyorum.



Durum şu anda Almanya için zor bir durum. Çünkü Almanya baştan beri, Filistinlileri ve devletinin en büyük destekçilerinden biriydi. Fakat sonsuza kadar insani yardım sağlamak istemiyoruz. İki devletli çözüm istiyoruz."



"Diğer konu İran konusu. Öncelikle uluslararası toplumda görüş birliği görüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği. Bu açıdan şunu tekrar vurgulamalıyız. İran yayılmama anlaşmasındaki yükümlüklüklerini yerine getirmiyor. IAEA'ya karşı. Yeniden Tahran Atom Enerjisi kurumu ile çalışmak istemediklerini söylüyorlar, başkanını tehdit ediyorlar. Bu olumsuz bir durum. İran ile ateşkes çok kısa sürede sağlanabildi. bölge bir görüş birliği var, İran nükleer silahlara sahip olmamalı.



Olursa İsrail bunun gereğini yapar gibi bir sonuç mu çıkarmalıyız buradan?



"Bu sonuç kısa vadeli bir sonuç. Alınan karşı önlemler, kendi güvenliği tehdit anlamındaysa bu tedbir alınabilir. Gerçekten, doğrudan bir tehdit varsa eğer. Ne siz ne biz bütün bilgilere sahip değiliz. O saldırı anındaki verilere sahip değiliz. Milletler arası hukuk açısından sonradan önümüzdeki dönemde belli olacak."