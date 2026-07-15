Alman Deutsche Bank'a kara para aklama soruşturması: Ofise baskın düzenlendi

Almanya 'da Frankfurt savcılığı, bugün Frankfurt kent merkezinde yer alan Deutsche Bank şubesinde mahkeme kararıyla arama yapıldığını açıkladı.

Aramanın gerçekleştirildiği şubenin, bankanın genel merkez binasının giriş katında yer aldığı bildirildi.

Savcılıktan, Reuters'a gönderilen yazılı açıklamada, söz konusu arama kararının haziran ayında Frankfurt mahkemesi tarafından verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmanın taktiksel nedenleri doğrultusunda, şu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşılması mümkün değildir" ifadesine yer verildi.

Söz konusu işlemin, Deutsche Bank'ın karşı karşıya kaldığı ilk adli arama olmadığı kaydedildi. Alman federal polisi, 28 Ocak'ta da kara para aklama soruşturması kapsamında bankanın Frankfurt genel merkezi ile Berlin ofisine arama operasyonu düzenlemişti.

Yaklaşık 30 sivil müfettişin katıldığı bu operasyonun, bankanın 2025 yılı yıllık finansal sonuçlarını açıklamayı planladığı günden bir gün önce yapılması dikkati çekmişti.

Ocak ayında düzenlenen operasyonun, Almanya 'nın Kara Para Aklama Yasası kapsamındaki ihlal şüphelerine odaklandığı belirtildi.

Soruşturmanın, banka bünyesinde görev yapan ancak kimlikleri henüz belirlenmeyen bazı çalışanlar ile bu çalışanların finansal kuruluş aracılığıyla yasa dışı fon aktarmış olabilecek yabancı yapılarla ilişkilerini hedef aldığı kaydedildi.

Savcılık kaynakları, aramaların yapıldığını ve bunun kara para aklama şüpheleriyle ilgili olduğunu doğrulayarak Deutsche Bank'ın yetkililerle tam bir işbirliği içinde hareket ettiğini bildirdi.

Mevcut süreçte herhangi bir resmi suçlama yöneltilmediği ve şüpheli sıfatıyla kamuoyuna açıklanmış bir isim olmadığı aktarıldı.

Deutsche Bank, geçmiş dönemlerde de şüpheli işlemlerin kolaylaştırılmasındaki rolü, Rusya kaynaklı para akışlarıyla bağlantılı aynalama işlemleri ve genel uyum altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle çeşitli soruşturmalarla karşılaşmış ve para cezalarına çarptırılmıştı.

Mevcut soruşturmaya ilişkin raporlarda kripto varlıklar, dijital jetonlar veya blokzincir tabanlı işlemler yer almıyor.

Ancak Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Pazarları Düzenlemesi (MiCA) esaslarının, Deutsche Bank'ın tabi olduğu kara para aklama karşıtı ilkelerle benzerlik taşıdığı biliniyor.

Dijital varlık saklama hizmetleri ve blokzincir tabanlı takas denemeleri gibi alanlarda çalışmalar yürüten Deutsche Bank'ın, devam eden bu soruşturma sebebiyle uyum kaynaklarını yeniden yapılandırmak zorunda kalabileceği ve yeni ürün onay süreçlerinde ek denetimlerle karşılaşabileceği değerlendiriliyor.