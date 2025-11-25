Alman devi Volkswagen, rotayı Asya pazarına çevirdi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Çin'deki üretim tesislerinde geliştirdiği araçları ihraç ettiği denizaşırı pazarları genişletmeyi hedefliyor.

Şirket, Çin'deki teknolojik birikimini ve maliyet avantajlarını kullanarak küresel rekabetteki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÇİN ÜRETİMİ ARAÇLAR ASYA PAZARINA GİDECEK

Reuters'ın haberine göre Volkswagen, Çin'de geliştirilen ve üretilen otomobilleri Güneydoğu Asya ve Orta Asya ülkelerine ihraç etmeyi değerlendiriyor.

Şirket halihazırda yaklaşık altı hafta önce Çin üretimi benzinli sedan modellerinin Orta Doğu'ya ihracatına başladı.

Volkswagen Grubu Çin Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Thomas Ulbrich, Hefey kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hangi modellerin hangi pazarlara uygun olduğunun analiz edildiğini belirtti.

Ulbrich, bu sürecin Almanya'daki genel merkezle işbirliği içinde yürütüldüğünü ve her pazar için doğru portföyün oluşturulmasına odaklanıldığını ifade etti.

AVRUPA PAZARI PLANIN DIŞINDA

Şirket yönetimi, Çin yapımı araçların Avrupa'ya ihraç edilmeyeceğini bildirdi.

Thomas Ulbrich, bu kararın gerekçesi olarak araçların elektronik mimarisi ve akıllı araç yazılım teknolojilerindeki farklılıkları işaret etti.

Volkswagen, Çin'deki stratejisini "Çin'de, Çin için" sloganıyla yürütüyor ve yerel rakiplerin hızına ayak uydurmak amacıyla karar alma süreçlerini hızlandırıyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Öte yandan Financial Times'ın (FT) haberine göre Volkswagen, Çin'de tamamen yerel imkanlarla ürettiği elektrikli araçların maliyetini, diğer bölgelerdeki üretimlere kıyasla yarı yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Şirket verilerine göre, tedarik zinciri verimliliği, batarya temini ve daha düşük iş gücü maliyetleri sayesinde bazı modellerin üretim maliyeti, 2023 yılı Almanya verilerine göre yüzde 50 oranında azaldı.

Ayrıca yeni elektrikli araçların geliştirme süresinin geleneksel sürece (yaklaşık 50 ay) kıyasla yüzde 30 kısaldığı kaydedildi.

Volkswagen 2022'nin sonlarından bu yana Çin'deki elektrikli araç geçişini desteklemek için ülkeye yaklaşık 4 milyar euro yatırım yaptı.

Şirket, Hefey şehrindeki inovasyon merkezinde batarya, güç aktarma organları ve yazılım testleri için 100'den fazla laboratuvar kurdu.

Bu yatırımlar sürerken, grubun Avrupa'daki zayıf talep nedeniyle Almanya'daki fabrikalarında maliyet düşürme önlemleri aldığı ve 2030 yılına kadar yerel iş gücünü 35 bin kişi azaltmayı planladığı belirtildi.

RIVIAN ORTAKLIĞI KIŞ TESTLERİNE HAZIRLANIYOR

Bunun yanı sıra Volkswagen Grubu, geçen ayın sonunda ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian ile kurduğu "Rivian and Volkswagen Group Technologies" (RV Tech) ortak girişiminin birinci yılına ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamaya göre, ortak girişim kapsamında geliştirilen yazılım tabanlı araç (SDV) mimarisi ve bölgesel elektronik sistemler ilerleme kaydetti.

Şirket, Volkswagen, Audi ve Scout markalarına ait referans araçların, yeni geliştirilen mimariyle 2026'nın ilk çeyreğinde kış testlerine başlayacağını duyurmuştu.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, ortak girişimin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ve 12 ay içinde dijital sürüş deneyimi için teknolojik bir temel oluşturulduğunu ifade etti.

Açıklamada, geliştirilen SDV mimarisinin Volkswagen Grubu'nun gelecekteki SSP platformuna dayalı elektrikli araçlarında kullanılacağı bilgisi yer aldı.

Bu platformun şirket genelinde 30 milyon adede kadar araç hacmini desteklemesi bekleniyor.

Rivian ise ortak girişimden elde edilen teknolojileri R2, R3 ve R3X modellerinde kullanacak.

Şu anda 1500 kişilik bir ekibe ulaşan ortak girişimin, Berlin'de açılan yeni ofisiyle Avrupa'daki işbirliğini güçlendirdiği belirtilmişti.