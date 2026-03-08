Alman fırkateyni GKRY'ye ulaştı
08.03.2026 18:04
Son Güncelleme: 08.03.2026 18:05
Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen
Alman fırkateyni FGS Nordrhein-Westfalen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki limana demirledi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Alman Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni Limasol'a ulaşarak limana demirledi.
GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait egemen üs Akrotiri'ye (Ağrotur) pazartesi günü insansız hava aracı (İHA) çarpması sonucu Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemişti.
Hristodulidis'in çağrıları sonucunda, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.