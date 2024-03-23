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Alman halkı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haksız buluyor

Almanya'da yapılan anket, halkın çoğunluğunun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını haklı bulmadığını ortaya koydu.

Alman halkı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını haksız buluyor

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin "Politbarometer" anketine katılanların yüzde 69'u, 'in 'ye saldırılarını haklı bulmadığını belirtti.

Saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 18'de kalırken, katılımcıların yüzde 13'ü "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 87'si, Batılı ülkelerce, Gazze Şeridi'ndeki halka gıda ve ilaç tedarikini iyileştirmesi için İsrail'e daha fazla baskı yapılmasını, yüzde 7'si ise baskı yapılmamasını istedi.

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