Alman havayolu şirketi Lufthansa,  26 Ağustos'a kadar Ortadoğu'ya uçmayacak

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Ortadoğu uçuşlarını askıya alma kararını uzattı.

Lufthansa Grubu, Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e uçuşlarını

26 Ağustos'a kadar yapmayacağını açıkladı.



Swiss International Air Lines, Austrian Airlines ve Eurowings gibi havayolu şirketlerini bünyesinde barındıran grup, Ortadoğu'da gerilimin tırmanması endişesiyle bu tarihe kadar İran ve Irak hava sahasından da kaçınacaklarını açıkladı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ise Tahran'da suikastla öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yapacağı olası misilleme, dünyayı alarma geçirdi.

İran ve Hizbullah, İsral'e karşı "intikam" sözü vermişti.

Öte yandan Tel Aviv'de dün akşam bombalı saldırı meydana geldi. Bir kişinin öldüğü bir kişinin yaralandığı saldırıyı Hamas üstlendi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, saldırının İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı El Kudüs Tugayları ile ortak düzenlendiğini açıkladı.