Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezini izlememeye karar verdi.



İstihbarat servisi, eylül ayı sonunda DİTİB'in faaliyetlerinin izlemeye alınmasına gerek olup olmadığı konusunda inceleme başlatmıştı.



Welt am Sonntag’ın güvenlik çevrelerine dayandırdığı habere göre istihbarat servisi yaptığı değerlendirmede mevcut durumda izlemenin uygun araç olmadığı sonucuna vardı.



Habere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı konuya daha ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğinde mutabık kaldı. Ancak her iki kurumdan da resmi bir açıklama yapılmadı. Welt am Sonntag'a konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Bu tür prosedürlerde genellikle alışılmış olduğu üzere İçişleri Bakanlığı süreç tamamlandıktan sonra açıklama yapar” dedi. Sözcü bunun ne zaman olacağını ise öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.



Gazeteye konuşan Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Milletvekili Michael Frieser DİTİB'in izlenip izlenmeyeceğinin istihbaratın gündeminde olması gerektiğini savundu. Frieser radikal İslamcı imamların camilerde nefret söylemlerinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde izlemenin gerekli olacağını söyledi.



PISTORIUS: DİTİB'DEKİ SEKÜLER GÜÇLERİ DESTEKLEMELİYİZ



Sosyal Demokrat Partili Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ise DİTİB'in izlenmesine karşı olduğunu açıkladı. Ankara'nın DİTİB üzerindeki siyasi etkisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "belirgin bir biçimde arttığını” söyleyen Pistorius DİTİB'in bir muhatap olarak önemli olduğuna dikkat çekti.



"Kurumda baskı altında olan seküler güçleri desteklemeliyiz” diyen Pistorius "DİTİB'in izlenmesinin gerekli olduğu izlenimi vermek diyaloga hiçbir biçimde yardımcı olmaz” diye konuştu.



Aşağı Saksonya Anayasayı Koruma Teşkilatı da DİTİB'in Aşağı Saksonya/Bremen teşkilatında "anayasaya düşman çabalar olduğuna dair dayanak noktaları bulunmadığını” açıkladı.



Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eylül ayı sonunda eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, DİTİB'le ilgili ellerindeki materyal ve bilgileri ekim ayı ortasına kadar paylaşmalarını istemişti. Bu dosyada "Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri operasyonu nedeniyle bazı DİTİB cami cemaatlerinin anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler geliştirdikleri ve bu kapsamda açıklamalarda bulundukları" belirtilmişti. Ancak istihbarat servisinin eyaletlerdeki tüm birimleri DİTİB'in izlenmesi planına karşı çıkmıştı.



Almanya'da daha önce de DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

