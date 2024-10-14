Alman istihbaratı Rusya'nın ülkede sabotaj yapma ihtimaline karşı alarma geçti

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, Moskova'nın ajanları ve yandaşlarının sabotaj ve casusluk faaliyetlerinin Almanya'da arttığını söyledi.



Haldenwang, "Rus istihbarat servislerinin saldırgan eylemlerini gözlemliyoruz." dedi.



Spiegel'de konuyla ilgili yer alan haberde, Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, Moskova'nın ülkelerindeki gizli istihbarat faaliyetlerinin görülmemiş düzeye ulaştığına işaret etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Batı'nın kırmızı çizgilerini test ettiğini belirten Kahl, durumun daha da kötüleşmesini beklemediklerini ifade etti.



Alman Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Martina Rosenberg de Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), casusluk ve sabotaj faaliyetlerinin odak noktası olduğunu söyledi.



Rosenberg, "Kritik altyapıya yönelik casusluk girişimleri endişe verici ve daha fazla dikkat gerektiriyor." dedi.



BÜYÜK BİR FELAKET ŞANS ESERİ GERÇEKLEŞMEDİ



Alman güvenlik yetkililerinin özellikle temmuz ayında, Leipzig Havalimanı'nda bir konteynerin alev aldığı olayın sabotaj ihtimalinin olmasından dolayı büyük endişe duydukları belirtildi.



Leipzig Havalimanı'ndaki olayın kargo sevkiyatındaki bir yangın çıkarıcı cihaz nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.



Söz konusu sevkiyatın zamanında yapılması durumunda uçakta çıkacak yangın sonucu büyük bir felaketin meydana gelebileceği ancak şans eseri uçağın gecikmesi sonucu yangının önceden çıktığı için felaketin meydana gelmediği ifade edilmişti.